Καιρός: Βροχές σε Μακεδονία και Κεντρική Στερεά – Διατηρείται υψηλή η θερμοκρασία έως 37°C, πτώση από Παρασκευή

Επιστρέφουν από σήμερα Πέμπτη (3/9/2026) οι φθινοπωρινές βροχές σε κάποιες περιοχές της χώρας, με την θερμοκρασία όμως να παραμένει υψηλή για την εποχή. Οι άνεμοι θα ηρεμήσουν και θα πνέουν έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού έρχεται από Παρασκευή (4/9/2026) με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων.

Αν και αισθητή, η πτώση της θερμοκρασίας από Παρασκευή (4/9/2026), θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Κυριακή η θερμοκρασία θα τραβήξει και πάλι την ανηφόρα. Παράλληλα, Παρασκευή και Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι πλέον οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι οποίοι θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο.

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Η πρόγνωση για Πέμπτη (3/9/2026)

Σύμφωνα με το meteo, σήμερα αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της Κεντρικής Στερεάς.

Από το πρωί, οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 35, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 19 έως 33, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 36, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 34.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Παρασκευή (4/9/2026)

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, την Παρασκευή η εικόνα του καιρού αλλάζει. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και στο προσκήνιο θα περάσουν οι ενισχυμένοι βοριάδες, οι οποίοι παράλληλα θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο.

Σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος μέσα στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Ιδιαίτερα στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ προς τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Στα νότια τμήματα της Κρήτης ο βόρειος άνεμος θα λειτουργεί ως καταβάτης και έτσι τοπικά οι εντάσεις ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ενισχυμένοι άνεμοι θα πνέουν και σε τμήματα του ηπειρωτικού κορμού.

Όσον αφορά τα φαινόμενα, η αστάθεια θα έχει πλέον περιοριστεί σημαντικά. Μόνο λίγες τοπικές μπόρες αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά και πιθανώς σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στα ανατολικά, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται γενικά κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, αντίθετα, ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει να φτάνει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 32 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Σάββατο (5/9/2026)

Το Σάββατο η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς θα διατηρείται η επίδραση των ψυχρότερων αερίων μαζών που θα έχουν μεταφερθεί με το βόρειο ρεύμα. Από το απόγευμα όμως και μετά αυτές οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη νέα άνοδο της θερμοκρασίας από την Κυριακή.

Από πλευράς φαινομένων δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο. Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα παραμείνουν οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, ιδιαίτερα από το κεντρικό Αιγαίο και νοτιότερα. Προς τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης και στο στενό του Καφηρέα ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Κυριακή (6/9/2026)

Από την Κυριακή περνάμε ξανά σε μια διαφορετική θερμοκρασιακή εικόνα. Θερμότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς τον ελλαδικό χώρο, οδηγώντας τον υδράργυρο και πάλι σε άνοδο.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάνουν τοπικά κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Η τάση για υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να διατηρείται και τις επόμενες ημέρες, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποια αξιόλογη μεταβολή.