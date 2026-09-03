Κυψέλη: Αναπάντητο το ερώτημα ποιος σκότωσε το βρέφος – DNA για την πατρότητα των παιδιών

Νέα, σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν στη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη και όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν σήμερα εκ νέου ενώπιον του ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη.

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Το βασικό ερώτημα στο οποίο θα ερωτηθούν για να δώσουν απάντηση είναι ποιος, γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες σκότωσαν το βρέφος, το οποίο στη συνέχεια το έβαλαν στην κατάψυξη.

Οι αντιφάσεις του ζευγαριού είναι πολλές. Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί της.

Το ζευγάρι υποστήριξε ότι το παιδί αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ότι για τον λόγο αυτό είχαν καλέσει γιατρό. Όταν, όμως, οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να αναφέρουν ποιος ήταν ο συγκεκριμένος γιατρός, δήλωσαν ότι δεν θυμούνταν το όνομά του.

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Ο ιατροδικαστικός έλεγχος αποκάλυψε συνολικά 20 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, εκ των οποίων τα 4 έως 5 φαίνεται πως προκλήθηκαν όσο το παιδί βρισκόταν ακόμη στη ζωή. Παράλληλα, καταρρίπτεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε παγοκόφτης, καθώς ένα τέτοιο αντικείμενο θα είχε προκαλέσει κακώσεις και σε διαφορετικά σημεία του σώματος του βρέφους.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε σε άλλο διαμέρισμα στην Κυψέλη και όχι στον χώρο όπου βρέθηκε το παιδί. Πρόκειται για διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο το ζευγάρι διέμενε τον τελευταίο μήνα μαζί με τα τρία παιδιά που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ήταν δικά τους.

Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης είναι τα τρία παιδιά και κατά πόσο αυτά είναι του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει τεστ dna για να διαλευκανθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Η 15χρονη φέρεται να γεννήθηκε στη Γερμανία. Ο 12χρονος στην Ελλάδα όμως για το 9χρονο αγόρι αλλά και για το μωρό και ενώ οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν.

Τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 9 και 12 ετών, έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Νοσοκομείο Παίδων και φιλοξενούνται πλέον στο «Σπίτι του Παιδιού».

Οι δύο γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά, έδωσαν χθες (02.09.2026) το βράδυ τις δικές τους καταθέσεις.

Οι καταθέσεις των παιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Την ίδια ώρα, η 15χρονη βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω συνδρόμου στέρησης από ναρκωτικές ουσίες. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της με δεδομένο ότι είναι έγκυος.