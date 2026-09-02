Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στον Προαστιακό – Διακοπή δρομολογίων και καθυστερήσεις



Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής το βράδυ της Τετάρτης (02/09/2026), πλησίον των συρμών του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά στον Ασπρόπυργο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Λόγω της φωτιάς διεκόπη από τις 21:40 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2302 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2303 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους,

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.