Φωτιά στη Φθιώτιδα στην περιοχή Κομποτάδες: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη (10/9/2025), στην Φθιώτιδα, στην περιοχή Κομποτάδες και καίει σε δασική έκταση με πουρνάρια.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Φθιώτιδα επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα 2 αεροσκάφη και 2ελικόπτερο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.