Φωτιά στη Φθιώτιδα στην περιοχή Κομποτάδες: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση
Η φωτιά κοντά στους Κομποτάδε
Η φωτιά κοντά στους Κομποτάδες / φωτό από πυρκαγιά ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη (10/9/2025), στην Φθιώτιδα, στην περιοχή Κομποτάδες και καίει σε δασική έκταση με πουρνάρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Φθιώτιδα επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα 2 αεροσκάφη και 2ελικόπτερο. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

