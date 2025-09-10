Φωτιά στη Φθιώτιδα στην περιοχή Κομποτάδες: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη (10/9/2025), στην Φθιώτιδα, στην περιοχή Κομποτάδες και καίει σε δασική έκταση με πουρνάρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Φθιώτιδα επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα 2 αεροσκάφη και 2ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.