Φωτιά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, στάλθηκε μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (29.07.2025) στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου στο ύψος με την οδό Σκοπευτηρίου στο Κίτσι. Να απομακρυνθούν από την περιοχή Χατζήρια καλεί τους κατοίκους μήνυμα του 112.

Στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά επιχειρούν πλέον 98 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στη μάχη της κατάσβεσης παίρνουν, επίσης, μέρος εθελοντές, πέντε πεζοπόρα τμήματα, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Γύρω στις 4:30 μ.μ. στάλθηκε μήνυμα από το 112 με σύσταση για εκκένωση της περιοχής Χατζήρια προς τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.

Activation 1⃣1⃣2⃣



Fire in #Koropi of the regional unit of #East_Attica



If you are in #Hatziria move away to #Varis_Koropiou Avenue



Follow the instructions of the Authorities



https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice