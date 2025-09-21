Φωτιά στη Νέα Πέραμο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής – Μήνυμα από 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (21.09.2025) για φωτιά που ξέσπασε στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στη Νέα Πέραμο καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, έλαβαν μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», γράφει το μήνυμα.