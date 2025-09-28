Φωτιά στη πλατεία Βάθης σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απεγκλωβίστηκαν άστεγοι

Περίπου 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα επιχείρησαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα (28.09.2025) σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο κοντά στη Πλατεία Βάθης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ξενοδοχείο που βρίσκεται επί της οδού Μάγερ στη πλατεία Βάθης. Με το που ξέσπασαν οι πρώτες φλόγες, στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική καθώς ο κίνδυνος για την επέκτασή τους ήταν μεγάλος.

Λίγη ώρα μετά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν και άστεγοι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας τους.

Δυνάμεις της Αστυνομίας προχώρησαν στον αποκλεισμό της οδού Μάγερ και των γύρω δρόμων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών και η απρόσκοπτη εργασία των πυροσβεστών.