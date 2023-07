«Φύγαμε με πετσέτες στα πρόσωπά μας» αναφέρει ένας τουρίστας από τη Ρόδο, που κινδύνεψε από τη μεγάλη φωτιά που καίει στο νησί.

Σημειώνεται πως από το πρωί εκκενώθηκαν τρία μεγάλα ξενοδοχεία στη Ρόδο. Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές. Τουρίστες με τα παιδιά στα χέρια έτρεχαν μακριά από τη φωτιά.

Ένας Βρετανός τουρίστας έγραψε στο Twitter: «Εγκλωβισμένοι στη Ρόδο δραπετεύοντας από τις πυρκαγιές με τα πόδια – αφήσαμε τα πάντα στο ξενοδοχείο και φύγαμε με πετσέτες στα πρόσωπά μας. Ο μικρότερός μου γιος μόλις μου είπε ότι δεν θέλει να πεθάνει. Κανένα νέο από τις αρχές. Τρομακτική κατάσταση εδώ».

Σε συνεργασία με τον δήμο της Ρόδου οι τουρίστες μεταφέρθηκαν σε γυμναστήρια και σχολικά συγκροτήματα του νησιού όπου και θα διανυκτερεύσουν ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα διανυκτερεύσουν και σε συνεδριακά κέντρα μεγάλων ξενοδοχείων.

