Στη Ρόδο, όπου η φωτιά καταστρέφει ό,τι βρει στο διάβα της, το βράδυ έγινε η μεγαλύτερη επιχείρηση μεταφοράς μεταφοράς κατοίκων και τουριστών σε ασφαλή σημεία που πραγματοποιήθηκε ποτέ σε πυρκαγιά στη χώρα.

Ουδείς τραυματίστηκε ή έχασε τη ζωή του. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πολλοί τουρίστες έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη στο νησί της Ρόδου. Η φωτιά, τους ανάγκασε να φύγουν άρον-άρον από τα καταλύματά τους και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ένιωσαν πανικό και τρόμο.

«Τρομοκρατημένοι Βρετανοί εκλιπαρούν για βοήθεια τρέχοντας να σωθούν από την εμπόλεμη ζώνη των πυρκαγιών στη Ρόδο», γράφει στο κύριο θέμα της η βρετανική Daily Mail, κάνοντας λόγο για «κόλαση που καταστρέφει το ελληνικό νησί».

Ο Μαρκ Χάντερ και η έγκυος σύντροφός του, 28 εβδομάδων, οδηγήθηκαν πρώτα σε μια αίθουσα χορού σε άλλο ξενοδοχείο και στη συνέχεια σε ένα σχολείο στην Αφάντου, μαζί με δεκάδες άλλους παραθεριστές. Όπως είπε ο άνδρας:

«Πρώτα ειδοποιηθήκαμε μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων εκκένωσης έκτακτης ανάγκης στα τηλέφωνά μας. Το ξενοδοχείο μας είπε ότι δεν αφορούσε εμάς, ωστόσο ξεκίνησαν μια εκκένωση μισή ώρα αργότερα. Ακολούθησε πανδαιμόνιο, ενώ όλοι οδηγήθηκαν σε ένα κοντινό ξενοδοχείο, σε μια κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων με αρκετούς δυσαρεστημένους και φοβισμένους ανθρώπους».

«Φωτιές στη Ρόδο: Βρετανός τουρίστας λέει ότι η προσπάθεια να ξεφύγει από τις φλόγες “ήταν κυριολεκτικά σαν το τέλος του κόσμου”», μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο SkyNews.

O Ίαν Μούρισον λέει ότι η σκηνή με το νέφος καπνού που περνούσε πάνω από το θέρετρό του θύμιζε “ταινία” κι ότι «όταν ήρθε η ώρα της επιβίβασης πάνω σε σκάφος διαφυγής, χιλιάδες έμειναν πίσω».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι περπάτησε πέντε χιλιόμετρα με την οικογένειά του για να φθάσουν στην παραλία Γεννάδι της Ρόδου:

«Όταν φτάσαμε, υπήρχαν μερικές εκατοντάδες άνθρωποι – σε μερικά καφέ και μπαρ σέρβιραν μπίρες και αναψυκτικά, και όλοι ήταν απλά χαρούμενοι, σκεπτόμενοι “υπέροχα, ξεφύγαμε από τη φωτιά”. Και στη συνέχεια, τις επόμενες ώρες, ο αριθμός των ανθρώπων σε εκείνη την περιοχή αυξήθηκε δραματικά και στη συνέχεια, καθώς έπεφτε το σκοτάδι, οι άνθρωποι ανησυχούσαν ολοένα και περισσότερο για το πώς θα γλυτώσουν».

Σύμφωνα με το Βρετανό τουρίστα, όταν τους είπαν ότι έρχονταν βάρκες για να τους περισυλλέξουν, όρμησαν άνθρωποι έναν κοντινό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων:

«Ήταν κυριολεκτικά σαν το τέλος του κόσμου», είπε, και συμπλήρωσε: «Και οι φλόγες ήταν πλέον πολύ πιο ορατές γιατί φυσικά ήταν νύχτα και δεν μπορούσαμε να το δούμε αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ξαφνικά πήδηξαν φλόγες στον ουρανό, και ο ουρανός έγινε εντελώς πορτοκαλί πυροδοτώντας πανικό».

