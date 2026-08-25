Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας, στο όριο του Ναυστάθμου – Νωρίτερα, εκκενώθηκαν δύο περιοχές

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια στο Ελληνικό Σαλαμίνας, το απόγευμα της Τρίτης (25.8.26). Πρόκειται για χώρο παλιού λατομείου, που βρίσκεται στα όρια του Ναυστάθμου και σύμφωνα με πληροφορίες δεν πέρασε μέσα στον Ναύσταθμο…

Η φωτιά στη Σαλαμίνα, εκδηλώθηκε σε παλιό λατομείο και πριν τις 19.00 το απόγευμα τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ωστόσο, παραμένουν στη σημείο προληπτικά πυροσβέστες με ελικόπτερα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:40 και λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα, ήχησε και μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών: Τα Άνω Βασιλικά και τη Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι).

Όπως είπε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Νίκος Σπερνοβασίλης, στις 17.50 η φωτιά είχε ήδη περιοριστεί και ήταν υπό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστική. Στις 17.30 το απόγευμα ήταν στο σημείο και επιχειρούσαν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 25 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Σαλαμινας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Όπως είπε νωρίτερα στην ΕΡΤ, ο Γιώργος Παναγόπουλος, δήμαρχος Σαλαμίνας «έφτασα στο σημείο, έχει και εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις. Είναι η πίσω μεριά του βουνού και προσπαθούν να το κρατήσουν να μην επεκταθεί. Είναι υδροφόρο, τα πυροσβεστικά του δήμου του δικού μας. Στην περιοχή δεν έχει σπίτια».

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.