Φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βρωμοπούσι καίει κοντά σε σπίτια – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βρωμοπούσι το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου και καίει χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια, ενώ ήχησε και το 112 και καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα καίει στον περιφερειακό προς Βασιλικά και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.



Η φωτιά για την ώρα δεν απειλεί κατοικίες, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες η φωτιά ξεκίνησε μετά από πυροτεχνήματα.