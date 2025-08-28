Φωτιά στη Σαλαμίνα: Συνελήφθη επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού – Το πάρτι που παραλίγο να φέρει την καταστροφή

Μια πράξη ανευθυνότητας προκάλεσε φωτιά στη Σαλαμίνα και κινητοποίησε την πυροσβεστική, η οποία την έθεσε υπό έλεγχο, όταν οι φλόγες είχαν φτάσει στις αυλές των σπιτιών.

Συναγερμός το βράδυ της Τετάρτης από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βασιλικά με τις φλόγες να προκαλούν καταστροφές σε περιβάλλον και σε περιουσίες.

Κι όλα αυτά, επειδή κατά τη διάρκεια πάρτι σε σπίτι της περιοχής πέταγαν βεγγαλικά για να γιορτάσουν. Το γλέντι μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Αυτόπτης μάρτυρας που είδε την φωτιά να ξεσπά μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του MEGA και τόνισε πως έσκασαν παραπάνω από 7 φωτοβολίδες από το γλέντι ενώ κάποια στιγμή ακούστηκαν να λένε πω πω τι κάναμε ρε.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σταματήσουν την φωτιά πρώτου κάψει σπίτι, ωστόσο οι φλόγες πρόλαβαν και κατέστρεψαν ένα αυτοκίνητο, ένα τροχόσπιτο γεμάτο ηλεκτρικές συσκευές και το σκάφος της οικογένειας.

Ο 40χρονος, που είναι επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, έκανε πάρτι στο σπίτι του και παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας πως πέταξε ένα δυναμιτάκι από το οποίο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

«Γενέθλια είχανε; γιορτή είχανε; δεν ξέρω τι είχανε. Είχανε μουσική κάποια στιγμή έριξαν αυτά τα βαρελότα δεν ξέρω τι είναι καπνογόνα και λέω θα μας βάλουνε φωτιά, δεν περάσανε 2 λεπτά κοιτάω από το παράθυρο είχε πορτοκάλι λέω ”τι έγινε, τι ρίξανε, ρίξανε τίποτα άλλο” και βλέπω τη φωτιά», είπε κάτοικος της περιοχής.