Φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά στη Χαλκιδική, με το 112 να στέλνει μήνυμα προς τους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Σκάλας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

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Στις 11:51, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι φλόγες για την ώρα δεν απειλούν σπίτια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σκάλα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 12, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ο Δήμος Αριστοτέλη συνδράμει με υδροφόρες στο έργο των επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.