Ελλάδα

Φωτιά στη Σκάλα Χαλκιδικής – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Ελικόπτερο
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Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά στη Χαλκιδική, με το 112 να στέλνει μήνυμα προς τους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.  

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Σκάλας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Στις 11:51, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι φλόγες για την ώρα δεν απειλούν σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ο Δήμος Αριστοτέλη συνδράμει με υδροφόρες στο έργο των επίγειων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

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