Γιώργος Μαζωνάκης: Έκαναν πλασμαφαίρεση στα «τυφλά» – Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι

Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το ιατρείο στο Κολωνάκι στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι όπως αποδείχθηκε είχε μια σειρά παρατυπιών και σε αυτό έμελλε να αφήσει την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά από ανακοπή καρδιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό προκύπτει ότι την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης την έκαναν στα τυφλά χωρίς να έχουν προηγηθεί ιατρικές εξετάσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο διαβιβαστικό: «Στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών του ιατρείου, που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ούτε καρδιογράφημα ασθενών, παρόλο που διενεργούνταν ως άνω επεμβατικές πράξεις, δηλαδή θεραπείες πλασμαφαίρεσης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας».

Οι αντιφάσεις που τους «έκαψαν»

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Αντιφάσεις», στις οποίες, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, εντοπίζονται τα σημεία που έφεραν σε αντίθεση τους δύο κατηγορούμενους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Από τη συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κρίσιμων σημείων και αντιφάσεων κατά την αρχική εξέταση των κατηγορουμένων:

Ως προς την ώρα άφιξης του θανόντος, η Γάκα Ιωάννα δήλωσε ότι ο Μαζωνάκης Γεώργιος έφθασε στο ιατρείο του στις 16:00, σε αντίθεση με όσα προκύπτουν από τις λοιπές καταθέσεις μαρτύρων της κλινικής.

Ως προς τη διάρκεια παραμονής στον χώρο θεραπείας και τη λειτουργία του μηχανήματος, η Γάκα Ιωάννα δήλωσε ότι ο Μαζωνάκης Γεώργιος παρέμεινε στον χώρο θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε ακόμη γίνει εκκίνηση του μηχανήματος. Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου, η οποία δήλωσε ότι ο Μαζωνάκης Γεώργιος βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Ως προς την ιατρική ιδιότητα, η Γάκα Ιωάννα δήλωσε ότι είναι ιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου, ενώ ο Θεοδωρόπουλος Ηλίας ότι είναι ιατρός με ειδικότητα παθολόγου. Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τη δικογραφία, έρχονται σε αντίθεση με τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων και τις υπηρεσίες που παρείχαν στους ενδιαφερόμενους.

Ως προς τη χρήση απινιδωτή, η Γάκα Ιωάννα δήλωσε ότι ο Θεοδωρόπουλος Ηλίας προχώρησε σε απινίδωση, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Ωστόσο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι στο ιατρείο υπήρχε μεν μηχάνημα απινιδωτή, το οποίο

Επιπλέον, κρίσιμο θεωρείται όπως προκύπτει από το σύνολο της προανάκρισης ότι:

Ο χώρος αμέσως μετά το συμβάν καθαρίστηκε από τους υπαλλήλους του ιατρείου.

Οι κατηγορούμενοι ιατροί δεν συνόδευσαν τον θανόντα στο νοσοκομείο, ώστε να συνδράμουν με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, τους ιατρούς του νοσοκομείου».

Τη Δευτέρα η απολογία των δύο γιατρών

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, και έχουν ήδη λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τι καλούνται να απαντήσουν

Η μία γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής προσήλθε στο ιατρείο σε επιβαρυμένη οργανική κατάσταση. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν γιατί προχώρησε στην επίμαχη ιατρική πράξη και γιατί δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με καταθέσεις ειδικών, η συγκεκριμένη πράξη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο, αλλά απαιτούσε νοσοκομειακό περιβάλλον και εξειδικευμένο προσωπικό.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος γιατρός φέρεται αρχικά να δήλωσε πως δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό και ότι την ώρα της κατάρρευσης δεν βρισκόταν στο ιατρείο, καθώς είχε αποχωρήσει για φαγητό.

Οι πρώτες καταθέσεις των δύο γιατρών, που δόθηκαν πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης όταν είχαν την ιδιότητα του μάρτυρα, δεν περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία.

Το ζευγάρι φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι τα επίμαχα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, το ένα το 2025 και το άλλο το 2026.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι τα μηχανήματα ήταν «παρανόμως εγκατεστημένα» και έχει ζητήσει την κατάσχεση και τον έλεγχό τους, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό όσων τα χειρίζονταν. Παράλληλα, ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης στο ΕΚΑΒ και τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς.