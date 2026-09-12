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Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 78χρονο που αυνανιζόταν μπροστά σε γυναίκες στο κέντρο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης
Αστυνομία
Photo / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν 78χρονος που αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε παρέα νεαρών γυναικών, στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (11.09.2026) , λίγο μετά τις 04:00, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το thes.gr, ο ηλικιωμένος ξεκίνησε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά σε παρέα 22χρονων γυναικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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