Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 78χρονο που αυνανιζόταν μπροστά σε γυναίκες στο κέντρο

Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη συνέλαβαν 78χρονος που αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε παρέα νεαρών γυναικών, στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (11.09.2026) , λίγο μετά τις 04:00, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της πόλης.

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Σύμφωνα με το thes.gr, ο ηλικιωμένος ξεκίνησε να αυτοϊκανοποιείται μπροστά σε παρέα 22χρονων γυναικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.