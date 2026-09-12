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Ηράκλειο: 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος και σκότωσε την 87χρονη μητέρα του με το αγροτικό

Ο 55χρονος συνελήφθη σύμφωνα με την διαδικασία για θανατηφόρα παράσυρση
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (12.09.2026) στη Μεσαρά στο Ηράκλειο, όταν μια 87χρονη έχασε τη ζωή της όταν την παρέσυρε κατά λάθος από το αγροτικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της.

Ο 55χρονος έκανε όπισθεν, δεν κατάλαβε όμως ότι η ηλικιωμένη μητέρα του περνούσε πίσω από το αγροτικό αυτοκίνητό του και την παρέσυρε. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, στον δήμο Γόρτυνας στη Μεσαρά, σύμφωνα με το Creta24.gr.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 87χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο 55χρονος συνελήφθη σύμφωνα με την διαδικασία για θανατηφόρα παράσυρση.

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