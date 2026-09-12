Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνησε πιτσιρικάς που έπαιξε στο πιάνο το «Ώρες μικρές» στο μετρό του Συντάγματος

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς, συγκλόνισε τόσο τον καλλιτεχνικό όσο και τον απλό κόσμο. Συνάδελφοί του έχουν αφιερώσει σε εκείνον εμφανίσεις και τραγούδια, ενώ άλλοι έχουν ακυρώσει και συναυλίες τους.

Στο Μετρό του Συντάγματος, ένας πιτσιρικάς κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει τη μελωδία από το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Ο νεαρός έπαιξε το γνωστό κομμάτι στο πιάνο, τραβώντας την προσοχή όσων περνούσαν από το σημείο και δίνοντας για λίγα λεπτά έναν διαφορετικό τόνο στην καθημερινή κίνηση του σταθμού.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει στη Νίκαια στις 14 Σεπτεμβρίου.