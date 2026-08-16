Φωτιά στη Σκύρο: Ξεκίνησαν και πάλι οι ρίψεις από 6 εναέρια μέσα – Μάχη με τους ισχυρούς ανέμους των 7 μποφόρ

Μία πολύ δύσκολη νύχτα πέρασαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο για να καταφέρουν να περιορίσουν τη φωτιά, οι οποίες μάλιστα ενισχύθηκαν μετά τη 01:00 με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς στο νησί. Πλέον με το πρώτο φως του ήλιου, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη μπαίνουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που μαίνονται από χθες, ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και δυσχεραίνουν την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς στη Σκύρο, ενώ μεγαλύτερη προσοχή έχει δοθεί στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο, αλλά ακόμα δεν έχει πλησιάσει σπίτια.

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Όπως είχε προγραμματιστεί από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά τη 01:00 έφτασαν στη Σκύρο ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας ενισχύσεις από τρεις περιφέρειες. Συνολικά, στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.

Συγκεκριμένα, στο νησί μετέβησαν 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας και τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στη Σκύρο έφτασαν επίσης πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 του Σαββάτου (15/8/2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Με τη βοήθεια των πολύ ισχυρών ανέμων, που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, το μέτωπο κινήθηκε αρχικά προς τα νότια, με κατεύθυνση τον Άγιο Φωκά.

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ».

Η δύσκολη πυρκαγιά εξελίσσεται πλέον στο νοτιοανατολικό κομμάτι του νησιού, αφού η εικόνα είναι καλύτερη στο δυτικό κομμάτι του νησιού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες έδωσαν έμφαση στην προστασία του οικισμού Πεύκο όπου και κατευθύνονταν οι φλόγες.

Δύο μηνύματα του 112 για απομάκρυνση

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112 για την προληπτική απομάκρυνση ανθρώπων από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της πυρκαγιάς.

Στις 16:31 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τις Αχερούνες.

Ακολούθησε στις 18:15 δεύτερο μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο, με οδηγία να κινηθούν προς τη Χώρα της Σκύρου.

Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus

Η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της πυρκαγιάς στη Σκύρο και προς υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων Αρχών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Την υπηρεσία ενεργοποίησε, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Σκύρου, στην Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες πλήττονται από την πυρκαγιά προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.