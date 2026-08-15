Ερέτρια: Ταχύπλοο «καρφώθηκε» σε αγκυροβολημένο ιστιοφόρο – Δύο τραυματίες

Ατύχημα έγινε στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν ταχύπλοο «καρφώθηκε» σε ιστιοφόρο.

Το ναυτικό ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου στην Ερέτρια και άμασε κινητοποιήθηκαν οι αρχές, μετά τη σύγκρουση του ταχύπλοου με το ιστιοφόρο.

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Στο ταχύπλοο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, υπήκοοι Σερβίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο από τους επιβαίνοντες, οι οποίοι χτύπησαν στο κεφάλι.

Photo / Evima

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές του συλλόγου Fetesclub 4×4, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Λίγο αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

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Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ερέτριας, αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ο δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής μαζί με την αντιδήμαρχο κ. Αμερικανού.