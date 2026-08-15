Ελλάδα

Ερέτρια: Ταχύπλοο «καρφώθηκε» σε αγκυροβολημένο ιστιοφόρο – Δύο τραυματίες

Οι δύο τραυματίες που είχαν χτυπήσει στο κεφάλι, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
Ασθενοφόρο
Photo / Eurokinissi
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Ατύχημα έγινε στην Εύβοια, και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν ταχύπλοο «καρφώθηκε» σε ιστιοφόρο.

Το ναυτικό ατύχημα συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου στην Ερέτρια και άμασε κινητοποιήθηκαν οι αρχές, μετά τη σύγκρουση του ταχύπλοου με το ιστιοφόρο.

Στο ταχύπλοο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, υπήκοοι Σερβίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο από τους επιβαίνοντες, οι οποίοι χτύπησαν στο κεφάλι.

Ναυτικό ατύχημα στην Ερέτρια
Photo / Evima

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές του συλλόγου Fetesclub 4×4, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Λίγο αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ερέτριας, αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ο δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής μαζί με την αντιδήμαρχο κ. Αμερικανού.

Ναυτικό ατύχημα στην Ερέτρια
Photo / Evima

Το περιστατικό αυτό θυμίζει αυτό στην Λευκάδα, όταν ένα ιστιοπλοϊκό, «καρφώθηκε» σε ελλιμενισμένα σκάφη και βάρκες στο λιμάνι του Καλάμου.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τα αρμόδια στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

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