Καιρός: Τα ισχυρά μελτέμια την Κυριακή θέτουν σε red code Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Κυκλάδες και Κρήτη – Πότε υποχωρούν

Το μελτέμια δίνουν το δικός τους «κρεσέντο» τα τελευταίο 24ωρο με αποτέλεσμα ο καιρός να παρουσιάζει πτώση της θερμοκρασίας, αλλά με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η Κυριακή 16 Αυγούστου αναμένεται να είναι η τελευταία ημέρα με ισχυρά μελτέμια μέχρι το μεσημέρι ενώ στη συνέχεια ο καιρός «γλυκαίνει» και γίνεται και πάλι πιο καλοκαιρινός.

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Συγκεκριμένα σύμφωνα με την μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, τα μελτέμια θα αρχίσουν να περιορίζονται από το μεσηέρι της Κυριακής με τις μεγαλύτερες εντάσεις να περιορίζονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, μικρή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται να σημειωθεί αργά το βράδυ του Σαββάτου (15/8), η οποία, ωστόσο, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν και πάλι από τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα οκτώ μποφόρ σε μια ζώνη που ξεκινά από τη Σκύρο και επεκτείνεται στην Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο και τη Σύρο, ενώ ενισχυμένα είναι τα μποφόρ σε Κύθνο, Σέριφο, Πάρο και Νάξο.

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Ωστόσο, από το μεσημέρι της Κυριακής η εικόνα θα είναι αισθητά βελτιωμένη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε την Παρασκευή στην Παξιμάδα Καρύστου, με 112 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ακολούθησε η Πεντέλη με 106 χιλιόμετρα την ώρα.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σημειώνει ότι το μελτέμι θα αρχίσει σταδιακά, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν.

«Την Κυριακή θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι με 6 τοπικά 7 μποφόρ κυρίως στις Κυκλάδες και τη Δευτέρα θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή ανατολικές Κυκλάδες, ανατολική Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Και τα πρώτα στοιχεία μας δείχνουν ότι την Τρίτη και μετά θα έχουμε σημαντική εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.

Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας» σημειώνει.

Ο καιρός της Κυριακής 16 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια. Σχετικά χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τοπικές νεφώσεις αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 31, στις Κυκλάδες από 20 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν δυτικοί και από το απόγευμα βορειοδυτικοί ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Εξασθένηση αναμένεται μετά το απόγευμα, οπότε δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code πολλές περιοχές της χώρας

Για αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

-H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

-Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

-Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

-Η Περιφέρεια Κρήτης

Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη 19 Αυγούστου

Την Κυριακή 16 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Δευτέρα 17 Αυγούστου γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 18 Αυγούστου στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Σταδιακά στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.