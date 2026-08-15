Ελλάδα

Φωτιά στη Σκύρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Νωρίτερα ήχησε το 112 για την εκκένωση των περιοχών Άγιος Φωκάς και Πεύκος
Φωτιά στη Σκύρο
Photo / Evima / Youtube
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Αγωνία επικρατεί για τη φωτιά που καίει σε δάσος στη Σκύρο, με την μάχη να είναι δύσκολη καθώς στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης.

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (15.08.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο, καίει ανεξέλεκτη, ενώ έχουν εκκενωθεί οικοσμοί.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Από αέρος μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Καθ’ οδόν βρίσκονται και επιπλέον δυνάμεις ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας. Επιπλέον, 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 5 πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ, αναμένονται στο νησί για να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς.

Λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται, από νωρίς δόθηκε εντολή εκκένωσης και ήχησε το 112 για απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών σε δύο περιοχές.

Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης
Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης
Φωτιά στη Σκύρο
Φωτιά στη Σκύρο / Αριστοτέλης Πανέρης

Λίγο μετά τις 16:30 ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τις Αχερούνες.

Ακολούθησε νέο μήνυμα του 112 λίγο πριν από τις 18:30, αυτή τη φορά για την περιοχή Πεύκος. Όσοι βρίσκονταν εκεί κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα Σκύρου.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ για τη μεγάλη πυρκαγιά, περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, με τους δυνατούς ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

«Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο δυτικό τμήμα του νησιού.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ξεκινούν την έρευνα για να διαπιστωθεί πώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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