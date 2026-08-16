Ιός του Δυτικού Νείλου: Στα 110 τα κρούσματα, στο επίκεντρο η Αττική – Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ προς τους πολίτες

Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται ο ΕΟΔΥ, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία στη χώρα, με τα κρούσματα να αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό, κυρίως σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι τις 12 Αυγούστου 2026 είχαν καταγραφεί συνολικά 110 περιστατικά, ενώ, εφόσον συνεχιστεί η ίδια τάση, η φετινή περίοδος ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών.

Ο ΕΟΔΥ εκτιμά ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου θα προκαλέσει και νέα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες, τόσο στις ήδη επιβαρυμένες όσο και σε νέες περιοχές. Από τα 110 περιστατικά που έχουν καταγραφεί, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και τα 29 ηπιότερα συμπτώματα, ενώ η παρουσία του ιού έχει επιβεβαιωθεί σε 39 δήμους, 14 Περιφερειακές Ενότητες και τέσσερις Περιφέρειες: Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο.

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Στο επίκεντρο η Αττική

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα στην Αττική, όπου η κυκλοφορία του ιού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονη. Ο αυξημένος αριθμός περιστατικών καταγράφεται μάλιστα σχετικά νωρίς στην περίοδο μετάδοσης, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, αυξάνει τον κίνδυνο να συνεχιστεί η ανοδική πορεία τις επόμενες εβδομάδες.

«Εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός καταγραφής κρουσμάτων, προβλέπεται η φετινή περίοδος να είναι μία από τις πιο δύσκολες περιόδους, όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δανάη Περβανίδου, προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, η κορύφωση της εποχικής έξαρσης παρατηρείται συνήθως κατά το δεύτερο μισό του Αυγούστου και μπορεί να διαρκέσει έως τις αρχές ή τα μέσα Σεπτεμβρίου.

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Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός έχει αλλάξει

Παρά την αύξηση των περιστατικών, οι επιστήμονες δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι ο ιός παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα ή διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Η ένταση της φετινής έξαρσης αποδίδεται σε ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι πληθυσμοί των κουνουπιών, οι μεταναστευτικές οδοί και η ανοσία των άγριων πτηνών, καθώς και οι περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες και στις βροχοπτώσεις.

Ο θερμός χειμώνας του 2025-2026 στην Αττική, ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών, εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνέβαλε στη σημερινή επιδημιολογική εικόνα.

Σε αυξημένη επιτήρηση οι υγειονομικές αρχές

Ο ΕΟΔΥ έχει ενισχύσει την επιδημιολογική επιτήρηση, με όλα τα διαγνωσμένα περιστατικά να δηλώνονται άμεσα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια. Κάθε κρούσμα διερευνάται εντός 24 έως 48 ωρών από τη διάγνωση, ενώ ενημερώνονται οι δήμοι, οι Περιφέρειες και οι τοπικές μονάδες υγείας, προκειμένου να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες δράσεις ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.

Το βάρος πέφτει παράλληλα στην εντατικοποίηση της διαχείρισης των κουνουπιών και στην εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής τους, ιδιαίτερα σε ιδιωτικούς χώρους.

Τα μέτρα προστασίας

Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου, σήτες και κουνουπιέρες, καθώς και να φορούν, όπου είναι δυνατόν, μακριά ρούχα κυρίως από το σούρουπο και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε όσους διαμένουν ή επισκέπτονται περιοχές όπου έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά.

Μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων απαιτείται από τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσους έχουν χρόνια υποκείμενα νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ ζητεί να απομακρύνονται εστίες στάσιμου νερού από αυλές, κήπους, βεράντες και μπαλκόνια και να ελέγχονται συστηματικά δοχεία ή άλλα αντικείμενα στα οποία μπορεί να συγκεντρωθεί νερό.

Το μήνυμα των ειδικών παραμένει ότι δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ενημέρωση και εγρήγορση. «Δεν χρειάζεται ανησυχία, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση, εγρήγορση και συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας», καταλήγει η κ. Περβανίδου.