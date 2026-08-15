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Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκόλεψαν το έργο των πυροσβεστών
Πυρκαγιά στη περιφερειακή Αιγάλεω και στο Ποικίλο Όρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
Εικόνα αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (15.08.2026) σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, περίπου στις 17:45 και αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν πολύ γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 17 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές.

Από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Νέας Μηχανιώνας. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τις δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο.

Την ίδια ώρα, για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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