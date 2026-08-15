Ελλάδα

Καιρός αύριο: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια
Καιρός
Δυνατός άνεμος και κύματα / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου)
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Μετά το φθινοπωρινό σκηνικό ο καιρός αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου γίνεται και πάλι καλοκαιρινός ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ οι ισχυροί άνεμοι παραμένουν.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Κυριακή 16 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.

Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στα κεντρικά τμήματα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στα νότια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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