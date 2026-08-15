Χειροπέδες σε 35χρονο για την φωτιά στο Ρέθυμνο – Είχε ανάψει ψησταριά με κατηγορία κινδύνου 4

Στη σύλληψη ενός 35χρονου Ισραηλινού για την φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Ρέθυμνο, προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία απείλησε να πάρει διαστάσεις, αλλά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο μετά από 4 ώρες, από ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 35χρονος υπήκοος Ισραήλ προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά, περίπου στις 19:11, κατά τη χρήση ψησταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς).

Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, ο 35χρονος συνελήφθη σήμερα, 15 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό από αμέλεια και θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.136.593,21 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 267 (89,90%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,10%) από πρόθεση.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.