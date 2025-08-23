Ελλάδα

Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή Ράγιο – Ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση το απόγευμα του Σαββάτου (23.08.2025) στη Θεσπρωτία στην περιοχή Ράγιο. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Στη μάχη με τη φωτιά στη Θεσπρωτία κινητοποιήθηκαν άμεσα 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ.

 

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

 Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

 

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

