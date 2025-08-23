Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή Ράγιο – Ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση το απόγευμα του Σαββάτου (23.08.2025) στη Θεσπρωτία στην περιοχή Ράγιο. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Στη μάχη με τη φωτιά στη Θεσπρωτία κινητοποιήθηκαν άμεσα 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Ενεργοποίηση 112

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.