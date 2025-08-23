Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης - 65 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα στη «μάχη»
Ελλάδα

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή Χορτιάτη – Ελικόπτερα και πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο

Συνδρομή και από εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ
Ανανεώθηκε πριν 48 λεπτά
Φωτιά
Φωτιά αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ / EUROKINISSI

Στις φλόγες βρίσκεται πλαγιά στην περιοχή Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, καθώς η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (23.08.2025) συνεχίζει και καίει.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο μέτωπο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.

Φωτιά

Φωτιά

Από αέρος κάνουν συνεχείς ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κινηματογραφική καταδίωξη διαρρηκτών στη Νάξο που ξάφριζαν σπίτια και στην Πάρο – Βρέθηκαν πάνω τους χιλιάδες ευρώ
Ο ένας από τους δράστες τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει και τραυματίστηκε - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου και νοσηλεύεται φρουρούμενος
Τσάντα
2
Μειώθηκαν κατά 500.000 οι κάτοικοι της Ελλάδας – Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού και των γεννήσεων
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε σχεδόν κατά μισό εκατομμύριο μεταξύ 2011 και 2024, ενώ η χώρα γερνάει ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληθυσμός 40
Newsit logo
Newsit logo