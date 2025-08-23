Φωτιά στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή Χορτιάτη – Ελικόπτερα και πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο

Στις φλόγες βρίσκεται πλαγιά στην περιοχή Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, καθώς η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (23.08.2025) συνεχίζει και καίει.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο μέτωπο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.
Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025
Από αέρος κάνουν συνεχείς ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.