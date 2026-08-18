Αυτοκίνητο που μετέφερε οικογένεια πήρε φωτιά εν κινήσει στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, βίντεο

Εικόνες πανικού στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026). Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το ατύχημα με το φλεγόμενο αυτοκίνητο με οικογένεια στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας συνέβη στο ύψος του Σχηματαρίου στο ρεύμα προς Αθήνα.

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Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του LamiaReport, μέχρι ο οδηγός να σταματήσει το αμάξι, είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες!

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η οικογένεια κατάφερε και βγήκε από το αυτοκίνητο.

Τις συνθήκες του σοβαρού περιστατικού διερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.