Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αυτοκίνητο που μετέφερε οικογένεια πήρε φωτιά εν κινήσει στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, βίντεο

Τις συνθήκες του σοβαρού περιστατικού διερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών
Αυτοκίνητο που μετέφερε οικογένεια πήρε φωτιά εν κινήσει στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Σχηματαρίου
Το αυτοκίνητο που άρπαξε φωτιά εν κινήσει στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Σχηματαρίου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εικόνες πανικού στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026). Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το ατύχημα με το φλεγόμενο αυτοκίνητο με οικογένεια στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας συνέβη στο ύψος του Σχηματαρίου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του LamiaReport, μέχρι ο οδηγός να σταματήσει το αμάξι, είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες!

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η οικογένεια κατάφερε και βγήκε από το αυτοκίνητο.

Τις συνθήκες του σοβαρού περιστατικού διερευνά η Τροχαία Εθνικών Οδών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
106
101
79
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σε ηλικία 89 ετών – Από τη Νομική Αθηνών και το Yale στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ
Ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και κοινωνιολόγος είχε διδάξει σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού – Αύριο, Τετάρτη(19.08.2026), το τελευταίο «αντίο» στη Ριτσώνα
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες ενοικίασης ελικοπτέρων να κάνουν ελέγχους στα Bell 206
Η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σ έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου
Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου
Πέθανε η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή – Το «αντίο» της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στη «δεύτερη μητέρα» της: «Θα μας λείψεις»
Υπήρξε μοντέλο των Chanel και Guy Laroche στο Παρίσι της δεκαετίας του ’60 και εμφανίστηκε σε δύο ελληνικές ταινίες - Η ζωή στην Ελλάδα, ο μεγάλος έρωτας με τον Φοίβο Ραζή και η οικογένεια που δημιούργησαν
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και Ντανιέλ Λόντερ Ραζή 10
Newsit logo
Newsit logo