Λαμία: Σπαραγμός σε νεκροταφείο – Mάνα μέσα στον πόνο της νόμιζε ότι έκλεψαν τη σορό του γιου της

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές στη Λαμία την Παρασκευή (14.08.2026). Η 69χρονη μητέρα ενός νεαρού που είχε χάσει τη ζωή του πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε ότι ο τάφος του παιδιού της στο κοιμητήριο της Ξηριώτισσας είχε συληθεί και η σορός του είχε κλαπεί!

Σε κατάσταση έντονης ψυχικής φόρτισης, η μητέρα ανέφερε στην αστυνομία στη Λαμία την κλοπή της σορού του γιου της από το νεκροταφείο.

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Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε διαφορετική, φανερώνοντας το μέγεθος του ψυχικού πόνου και της τραγωδίας που βιώνει αυτή η γυναίκα.

Όπως γράφει το Lamianow.gr, η χαροκαμένη μάνα επισκέφθηκε το κοιμητήριο για να βρεθεί κοντά στο παιδί της, που κηδεύτηκε πρόσφατα.

Εκεί η γυναίκα μετακίνησε ένα κομμάτι λαμαρίνας που είχε τοποθετηθεί προσωρινά στην επιφάνεια του τάφου.

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Στο σημείο υπήρχε μία μικρή, φυσιολογική καθίζηση του χώματος, καθώς και μικρά υπολείμματα από παλαιότερη εκταφή που είχε γίνει στο ίδιο μέρος.

Μέσα στη σύγχυση και τον πόνο της, η μητέρα πίστεψε ότι κάποιοι ιερόσυλοι άνοιξαν τον τάφο και πήραν τη σορό του γιου της!

Οι φωνές και η απόγνωση της γυναίκας αναστάτωσαν αμέσως τους υπαλλήλους του κοιμητηρίου, ενώ η ίδια τηλεφώνησε και στην Αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό.

Μετά από προσεκτικό έλεγχο, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο τάφος δεν είχε πειραχθεί. Τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι υπάλληλοι του κοιμητηρίου προσπάθησαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα, να της εξηγήσουν ότι το παιδί της βρισκόταν ακόμα εκεί, και ότι η εικόνα οφειλόταν αποκλειστικά στις εργασίες του κοιμητηρίου και σε φυσικές καθιζήσεις.