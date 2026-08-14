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Κόρινθος: Η στιγμή που άγνωστος βάζει φωτιά σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα κοντά σε πολυκατοικίες

Στο βίντεο ο δράστης φαίνεται να ρίχνει εύφλεκτο υγρό στα αυτοκίνητα και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί καπνογόνο και φωτοβολίδα
Άγνωστος πυρπολεί σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Καλάμια Κορίνθου
Ο άγνωστος που πυρπολεί σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Καλάμια Κορίνθου
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Αναστάτωση και τρόμος επικράτησαν στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (14.08.2026) στην Κόρινθο στην περιοχή Καλάμια. Άγνωστος δράστης καταγράφηκε από κάμερα να βάζει φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα δίπλα σε πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο δράστης που έβαζε φωτιά σε αυτοκίνητα στην Κόρινθο, φαίνεται να πλησιάζει το σημείο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Αρχικά, περιέλουσε τα οχήματα με εύφλεκτο υγρό.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε καπνογόνο και φωτοβολίδα προκειμένου να προκαλέσει ανάφλεξη.

Μετά την πράξη του, τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΑΚΑΕΕ) Κορινθίας ανέλαβε αμέσως τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος και αναλύοντας εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΑΚΑΕΕ Κορινθίας βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του δράστη.

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