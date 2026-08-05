Φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου – Μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Βιομηχανικής περιοχής του Κορωπίου στην οδό Αιγεώς.
Επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα ελικόπτερο.
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Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 14:02 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δρίγγια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.