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Φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου - Μήνυμα του 112
Ελλάδα

Φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου – Μήνυμα του 112

Επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα ελικόπτερο
Φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου
Φωτιά στη ΒΙΠΕ Κορωπίου / Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Βιομηχανικής περιοχής του Κορωπίου στην οδό Αιγεώς.

Επιχειρούν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, το ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 14:02 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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