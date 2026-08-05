Κυψέλη: Ο περίεργος ηλικιωμένος και το ταξίδι στην Αράχωβα – Όσα ισχυρίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο της Βρετανίδας

Ο περίεργος ηλικιωμένος νοσοκόμος που, σύμφωνα με τον 26χρονο Αφγανό, του έδινε οδηγίες για να εξαφανίσει το πτώμα της Βρετανίδας, η βαλίτσα που τη μετέφερε νεκρή στην Κυψέλη, οι αναλύσεις και τα μηνύματα περιλαμβάνονται στην προανακριτική απολογία του φερόμενου δολοφόνου. Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν τη σκότωσε, αλλά απλά μετέφερε το πτώμα για να μη βρει τον μπελά του.

Στην πολυσέλιδη προανακριτική απολογία του Σαββάτου, ο 26χρονος Αφγανός επιμένει ότι δεν σκότωσε τη Βρετανίδα, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε ήδη νεκρή στο διαμέρισμα και κάτω από συνθήκες πανικού ακολούθησε τις συμβουλές ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι πρώην νοσοκόμος και τη μετέφερε με βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος επιχειρεί να εξηγήσει τις κινήσεις του μετά τον θάνατο της 38χρονης Βρετανίδας, από τη μεταφορά της σορού και τη χρήση των τραπεζικών καρτών και του κινητού της, μέχρι την εκδρομή στην Αράχωβα με τη σύζυγό του, αποδίδοντας τις πράξεις του στον φόβο και την πίεση που, όπως ισχυρίζεται, δεχόταν.

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Ο 26χρονος ζήτησε από τον ανακριτή και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη (6.8.26) ο 26χρονος Αφγανός.

Ολόκληρη η απολογία του 26χρονου

«Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν. Θέλω να με καταλάβετε και να με πιστέψετε. Προσπαθώ όση ώρα είμαι εδώ να βρω τη δύναμη να σας πω την αλήθεια. Τώρα είμαι αποφασισμένος να σας πω την αλήθεια για να το βγάλω αυτό από μέσα μου και να καταλάβετε και εσείς ότι δεν έκανα τίποτα. Ήμουν απλώς σε πανικό. Αρχικά θέλω να σας πω ότι είμαι παντρεμένος με την Α. και έχουμε και ένα μωράκι τριών μηνών. Από την αγάπη για την οικογένεια μου πήρα την δύναμη να σας πω την αλήθεια. Εγώ και η Α. είμαστε Ευαγγελικοί Χριστιανοί και παράλληλα κάνουμε εθελοντισμό και φιλανθρωπικές δράσεις. Για να καταλάβετε στο σπίτι που μου δείξατε που παρκάρω το κόκκινο Peugeot, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ρεθύμνου στα Εξάρχεια, ανήκει σε φιλανθρωπική εταιρεία. Για το σπίτι αυτό κλειδιά έχω εγώ και η Σ., την οποία φωνάζουμε Έ. Εκεί μαζευόμαστε, κάνουμε διάφορες δράσεις και κάποιες φορές μένουν άνθρωποι που δεν έχουν που να μείνουν».

Στη συνέχεια ο Αφγανός δίνει τη δικιά του εκδοχή για το τι συνέβη: «Για να μην σας μπερδεύω όμως θα σας εξηγήσω τα πράγματα με λεπτομέρειες από την αρχή. Την ημέρα που μου λέτε, δηλαδή την 15-07-2026 είχα πάει για να δω τον αγώνα Αγγλία – Αργεντινή μαζί με φίλους μου σε ένα μαγαζί στην πλατεία Βικτωρίας. Ο αγώνας αν θυμάμαι καλά άρχιζε στις 22:00΄. Εγώ έφυγα λίγο νωρίτερα από το μαγαζί γιατί έπρεπε να πάω στο σπίτι που βρίσκεται στην οδό Ρεθύμνου και να δω σε τι κατάσταση βρίσκεται διότι τις προηγούμενες μέρες έμενε μέσα μια κοπέλα και εκείνη την ημέρα ή την επόμενη θα έφευγε. Την κοπέλα αυτή την λένε Λ. και είναι από την Σκωτία. Εγώ και η σύζυγος μου γνωρίσαμε την Λ. τον Φεβρουάριο μέσω της Έ.

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Η Λ. έκανε και αυτή φιλανθρωπικές δράσεις. Όταν μπήκα λοιπόν στο σπίτι υπήρχε μόνο ένα φως αναμμένο. Μίλησα να δω αν είναι κάποιος μέσα αλλά δεν μου απάντησε κανείς. Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λ. ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα δυο τρεις φορές αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει ποτέ αυτό, δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Μέσα στον πανικό μου έφυγα αμέσως από το σπίτι και σταμάτησα έναν γέρο που βρήκα μπροστά μου σε μια στάση λεωφορείου και τον ρώτησα τι κάνω αν έχω ένα άτομο νεκρό μέσα στο σπίτι μου. Αυτός μου είπε ότι δούλευε με νοσοκομεία και ξέρει από αυτά και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το απομακρύνω από το σπίτι μου αλλιώς θα μπλέξω.

Έκατσα και σκέφτηκα αυτά που μου είπε για κάποιες ώρες. Έτσι την επόμενη μέρα εκεί προς το βράδυ, μέσα στον πανικό μου και φοβούμενος μην μπλέξω γιατί έχω και ένα μικρό παιδί, τον άκουσα και γύρισα πίσω στο σπίτι. Η Λ. ήταν εκεί. Ήλπιζα ότι θα ήταν ζωντανή και δεν θα την έβρισκα πάλι στην ίδια κατάσταση. Έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό που μου είπε ο γέρος. Πήρα μια μαύρη βαλίτσα που βρήκα μέσα στο σπίτι και έβαλα μέσα την Λ.

Πήρα την βαλίτσα και την έβαλα στο πορτ μπαγκάζ του κόκκινου Peugeot, που προηγουμένως είχα παρκάρει έξω από το σπίτι που σας λέω. Αυτό το αυτοκίνητο είναι της γυναίκας μου της Α. Ξεκίνησα λοιπόν με το Peugeot, έφτασα κοντά στο σπίτι μου και το πάρκαρα. Το σπίτι μου βρίσκεται στην οδό Αιγίνης στην Κυψέλη. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο, έβγαλα την βαλίτσα από το πορτ μπαγκαζ και πήγα με τα πόδια σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται απέναντι από τον Πανελλήνιο. Εκεί βρήκα τον γέρο που σας είπα που μου έδωσε τις συμβουλές. Αυτός μου είπε να του αφήσω την βαλίτσα και θα το αναλάβει αυτός. Βέβαια αυτός μου ζήτησε χρήματα ως αντάλλαγμα. Του εξήγησα ότι εκείνη την στιγμή δεν έχω και ότι θα έβρισκα και θα του έδινα. Σκέφτηκα ότι χρήματα θα βρω από τις κάρτες της Λ.

Αφού άφησα την βαλίτσα στον γέρο δεν ξανασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Ταράχτηκα πολύ με όλο αυτό που έγινε. Την επόμενη μέρα είπα στην Α. ότι είχα ανάγκη να ξεφύγω, χωρίς όμως να της πω κάτι σχετικό με τη Λ. και της πρότεινα να πάμε στην Αράχοβα εκδρομή. Την 18-07-2026 το απόγευμα προς βράδυ ξεκινήσαμε από Αθήνα και πήγαμε Αράχοβα, με το κόκκινο Peugeot της Α. Εκεί καθίσαμε ένα βράδυ και επιστρέψαμε την επόμενη μέρα στην Αθήνα. Κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω είναι ότι πέραν από τις κάρτες της Λ. πήρα και το κινητό της. Από αυτό έστειλα κάποια μηνύματα σε κοντινούς της ανθρώπους για να καθησυχαστούν ότι είναι καλά. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Δεν σκεφτόμουν καθαρά.

Όσα λεφτά έβγαλα από τις κάρτες της Λ. τα έδωσα στον γέρο γιατί με εκβίαζε ότι θα τα πει όλα στην αστυνομία. Αυτόν τον γέρο απ’ όσο ξέρω τον λένε Νίκο και συχνάζει εκεί που άφησα την βαλίτσα. Μπορεί να είναι και αυτός που έστειλε τα απειλητικά μηνύματα σε εμένα και στην γυναίκα μου χθες. Πάντως σας λέω αλήθεια δεν έστειλα ποτέ αυτά τα μηνύματα. Το κινητό και τις κάρτες της Λ. τις πέταξα σε έναν κάδο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι βλέπεις στις φωτογραφίες που σου δείχνουμε;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Στις φωτογραφίες 1 έως 27 που μου δείξατε, φαίνονται όλα αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Στις περισσότερες φωτογραφίες φαίνομαι είτε εγώ που φοράω μία μαύρη μπλούζα με λευκά σχέδια στο πίσω μέρος της, μαύρο σορτς Jordan και λευκά παπούτσια, είτε το κόκκινο Peugeot της Α.

Επιπλέον, σε κάποιες φωτογραφίες φαίνεται να κρατάω μια μαύρη βαλίτσα. Αυτή είναι η βαλίτσα που έβαλα μέσα την Λ. Τώρα που είδα τις φωτογραφίες θυμήθηκα να σας πω ότι εκείνο το βράδυ πριν κατεβάσω την βαλίτσα από το αυτοκίνητο, έκανα μια γύρα με τα πόδια και σκεφτόμουν αν αυτό που είχα αποφασίσει να κάνω ήταν το σωστό.

Εν τέλει γύρισα στο αυτοκίνητο με πατίνι και έκανα ότι σας περιέγραψα προηγουμένως. Στις φωτογραφίες βλέπω το κόκκινο Peugeot της Α. στην Αράχωβα την ημέρα που σας είπα που πήγαμε εκδρομή. Στις φωτογραφίες δεν μπορώ να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι επειδή είναι μακριά. Λυπάμαι πολύ που έγιναν έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν. Ούτε θα έκανα ποτέ.

Καταλαβαίνετε και εσείς ότι όλα αυτά τα έκανα επειδή φοβόμουν και δεν ήξερα τι να κάνω. Αυτή είναι η αλήθεια και την αποδέχομαι. Δεν έπρεπε ποτέ να ακούσω αυτόν τον γέρο. Για αυτά που βρήκατε σήμερα στο σπίτι μου σας λέω ότι είναι δικά μου και η σύζυγος μου δεν έχει καμία σχέση. Το όπλο είναι ψεύτικο και το είχα πάρει για παιχνίδι. Το μαχαίρι ήταν δώρο. Κάτι άλλο δεν έχω να πω».