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Πόρτο Γερμενό: Η στιγμή που η φωτιά μπαίνει στο χωριό και καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την πύρινη λαίλαπα στο Πόρτο Γερμενό
5η ημέρα για το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Βοιωτία και επεκτάθηκε και στην Αττική.Ανυπολόγιστες καταστροφές. Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
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Συγκλονίζει το βίντεο από το meteo24news που δείχνει τη στιγμή που η φωτιά μπαίνει στο Πόρτο Γερμενό και καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Καμένα δέντρα και σπίτια άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε την παραθαλάσσια περιοχή στην Αττική.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή (31.07.2026) από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Η φωτιά άλλαξε για πάντα το τοπίο, αφήνοντας πίσω της μόνο στάχτες, καμένα δέντρα και πληγές που δύσκολα θα επουλωθούν.

Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες κυριαρχούσε το πράσινο, σήμερα απλώνεται μια απέραντη μαύρη έκταση με λίγα σημεία πρασίνου να έχουν γλυτώσει.

Μέχρι τη Δευτέρα (03.08.2026) σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έκαψε περίπου τα 80.800 στρέμματα.

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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό
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