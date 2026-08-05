Συναγερμός στο Ηράκλειο μετά από έκρηξη: Τραυματίστηκε ένας άνδρας – Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών

Συναγερμός σήμανε στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Θερίσου. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.

Από την έκρηξη στο Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ένα άτομο στο χέρι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ισχυρό ωστικό κύμα προκάλεσε ζημιές στην περιοχή, καθώς έσπασε τζαμαρίες σε κοντινά κτίρια, ενώ οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι έξω από τα σπίτια τους ακούγοντας τον δυνατό θόρυβο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.