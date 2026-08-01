Ελλάδα

Φωτιά στη Βοιωτία: Ανυπολόγιστες ζημιές από την πύρινη κόλαση – Κάηκαν πάνω από 50.000 στρέμματα

Φωτογραφία από τις πληγείσες περιοχές
Φωτιά στη Βοιωτία: Ανυπολόγιστες ζημιές από την πύρινη κόλαση – Κάηκαν πάνω από 50.000 στρέμματα
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Έως και 50.000 στρέμματα γης φαίνεται πως έχουν καταστραφεί στη Βοιωτία από τη φωτιά που μαίνεται και σήμερα (01.08.2026) στην περιοχή, για δεύτερο 24ωρο.

Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιαννάρος, έκανε ανάρτηση στα social media για τις εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά, στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκταση που έχει καταστραφεί ξεπερνά τα 40.000 με 50.000 στρέμματα.

«Το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου (Βοιωτία) είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Δεν υπάρχουν σχόλια», αναφέρει συγκεκριμένα.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς, στην χώρα.

Για σήμερα αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων, που θα φτάσουν σε Αττική και Βοιωτία έως και τα 9 μποφόρ.

Για Αττική και Εύβοια υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

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