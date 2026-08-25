Φωτιά στη Βοιωτία: Μάχη από γη και αέρα σε δύο μέτωπα – Μήνυμα του 112

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας το μεσημέρι της Τρίτης (25.8.26). Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 18 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Στις 20.00 η εικόνα της φωτιάς ήταν βελτιωμένη…

Αργότερα, ξέσπασε φωτιά σε δεύτερο μέτωπο στη Βοιωτία, στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

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Συνδρομή επίσης με υδροφόρες και μηχανήματα έργου παρέχει ο δήμος Λεβαδέων.

Παράλληλα, δύο μηνύματα έχουν εκδοθεί από το 112. Το πρώτο στις 17:27 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες και το δεύτερο στις 18:14 για την απομάκρυνση από την περιοχή Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λιβαδειά.

Λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα, ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

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⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Agios_Vlasis #Tsoukalades of the regional unit of #Viotia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.