Φωτιά στη Βοιωτία στην περιοχή Πρόδρομος: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Περισσότεροι από 40 πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025) στη Βοιωτία.

Οι φλόγες ξέσπασαν σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει αμέσως στο σημείο για την κατάσβεσή τους. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος όχι μόνο για εκδήλωση αλλά και για εξάπλωση και άλλων φωτιών.

Στο μέτωπο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 43 πυροσβέστες με με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος παλεύουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι, ήχησε και μήνυμα του 112 που προειδοποιούσε να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Το χωριό Πρόδρομος είχε απειληθεί από μεγάλη φωτιά και τον Αύγουστο το 2023.