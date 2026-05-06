Σάμος: Οργή για τον θάνατο της ηλικιωμένης σκυλίτσας που της έσπασαν το κρανίο, τη γνάθο και τη λεκάνη – «Πέθανε κυριολεκτικά από το ξύλο»

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί η ασύλληπτη κτηνωδία που αποκαλύφθηκε στη Σάμο, όπου μια ανυπεράσπιστη ηλικιωμένη σκυλίτσα βρέθηκε άγρια κακοποιημένη, δίνοντας για ημέρες μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η σκυλίτσα εντοπίστηκε στις 23 Απριλίου στο Αβάντι Σπαθαραίων στη Σάμο, σε τραγική κατάσταση, μετά από βίαιη και βάναυση κακοποίηση που ακόμη και έμπειρους κτηνιάτρους άφησε σοκαρισμένους.

Σύμφωνα με το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, το μικρόσωμο ζώο, μόλις 9 κιλών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κτηνιατρείο, «όπου ξεκίνησε μια ακόμη πιο σκληρή εικόνα της τραγωδίας, καθώς ήρθαν στο φως τα πολλαπλά και βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχθεί. Η σκυλίτσα δυστυχώς έχασε το αριστερό της μάτι, έχει κατάγματα στην κάτω γνάθο, κατάγματα στο κρανίο, σοβαρή κάκωση στο δεξί αυτί και εξάρθρωση στο πίσω αριστερό πόδι».

Η Μπέμπα, όπως την ονόμασαν όσοι πάλεψαν να τη σώσουν, βρισκόταν επί ώρες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, γεμάτη πόνους και εξαντλημένη από τα τραύματά της, με τους γιατρούς να δίνουν καθημερινά μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Όπως περιέγραφαν οι άνθρωποι που τη φρόντιζαν, βρισκόταν «με ενέσιμα παυσίπονα, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση» καθώς δεν μπορούσε «να ανταπεξέλθει στους πόνους από τα τραύματα».

Παρά τη φρίκη που είχε ζήσει, η μικρή σκυλίτσα συνέχιζε να παλεύει. Οι επόμενες ημέρες έφεραν μικρές στιγμές ελπίδας, με το Σωματείο να αναφέρει πως «παρά την επιδείνωση των προηγούμενων ημερών και τη νεφρική ανεπάρκεια που παρουσίασε από τα πολλαπλά τραύματα της, σήμερα μας χάρισε ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης και μας γέμισε ξανά ελπίδα. Έχει ξεκινήσει εντατική οροθεραπεία, ενώ οι βιοχημικές της εξετάσεις δείχνουν σταδιακή βελτίωση, δίνοντας μας δύναμη να συνεχίσουμε».

Η Μπέμπα λάμβανε βιταμίνες, αντιβιώσεις και συνεχή φροντίδα, όμως, όπως ανέφεραν οι γιατροί, «όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάστασή της, καθώς το μικρό της σώμα δέχεται πολλαπλά χτυπήματα ταυτόχρονα».

Κι όμως, ακόμα και μέσα στον πόνο, δεν σταματούσε να παλεύει. «εκεί που μας λυγίζει, μας δίνει ξανά τη δύναμη να σταθούμε όρθιοι. Δεν τα παρατάει, αλλά ούτε εμείς. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ξεπεράσει αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Έχουμε ελπίδα και θα είμαστε δίπλα της μέχρι το τέλος».

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στη Σάμο και αργότερα σε πολυκλινική στη Χαλκίδα, η Μπέμπα δεν άντεξε. Άφησε την τελευταία της πνοή στην αγκαλιά της νοσηλεύτριας της κλινικής, Ελένης.

Το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου κάνει λόγο για καθαρή δολοφονία και όχι για ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης.

«Έγιναν τα πάντα από τους γιατρούς της στη Σάμο και στη συνέχεια με μεταφορά σε πολυκλινική στη Χαλκίδα. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Δεν ήταν αρκετό. Υπέκυψε στα τραύματά της. Αυτό που της συνέβη δεν είναι “ένα ακόμα περιστατικό”. Είναι σκόπιμη, βάναυση δολοφονία», αναφέρει το Σωματείο, ζητώντας πληροφορίες για τον δράστη και τονίζοντας: «θέλουμε ένα νησί ασφαλές, θέλουμε δικαιοσύνη για την Μπέμπα».

Την Τρίτη 05.05.2026, πραγματοποιήθηκαν ανακρίσεις και κατ’ αντιπαράσταση εξετάσεις μαρτύρων, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι προέκυψαν αντιφάσεις στις καταθέσεις, σύμφωνα με «Τα Νέα».

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση, γεγονός που ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις τόσο σε φιλοζωικούς κύκλους όσο και σε πολίτες που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο τον βασανισμό ενός ζώου.

Αφορά το αν μια υπόθεση με τόσο βαριά κτηνιατρικά ευρήματα, τόσες μαρτυρίες και έναν θάνατο που, όπως λένε οι ίδιοι οι γιατροί, επήλθε «κυριολεκτικά από το ξύλο», θα οδηγηθεί μέχρι τέλους και θα αποδοθούν ευθύνες.