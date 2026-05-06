Συναγερμός για 15χρονη που έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου

Η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά για να προσεγγίσει τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας και να βγει από το νερό
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (6/5/26) με ένα 15χρονο κορίτσι να βρίσκεται στο νερό, μέσα στον Ισθμό της Κορίνθου και τελικά να διασώζεται. 

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου ενώ ακόμη, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μέσα στον Ισθμό της Κορίνθου. 

Σύμφωνα με το KorinthosTv, πριν πέσει στο νερό, η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας καθώς και λιμενικοί.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν το κορίτσι να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας, έχοντας τις αισθήσεις του.

Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας.

Εκεί, οι αστυνομικοί και λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση.

