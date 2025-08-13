Φωτιά στη Ζάκυνθο: Με «αντιπύρ» οι πυροσβέστες έσωσαν το Κερί – Ηρωική η μάχη τους με τις φλόγες

Η ηρωική προσπάθεια πυροσβεστών και εθελοντών να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, δεν μπορεί να περιγραφθεί με λόγια. Οι δυνάμεις που επιχειρούν από την Τρίτη μέχρι και σήμερα (13.08.2025) στη Ζάκυνθο, κατάφεραν να περιορίσουν κάποια από τα μέτωπα ενώ σε άλλες περιοχές η φωτιά καίει ακόμη.

Στον Αγαλά –περιοχή της Ζακύνθου όπου δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από την φωτιά την Τρίτη- υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν καταστραφεί σπίτια, επιχειρήσεις και πολλές καλλιέργειες.

Από τον Αγαλά μέχρι και το Κερί έχουν εκκενωθεί οι ξενοδοχειακές μονάδες ενώ οι κάτοικοι σήμερα ξεκίνησαν να επιστρέφουν σταδιακά στα σπίτια τους.

Σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στην Λιθακιά. Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο.

Εθελοντής πυροσβέστης που επιχείρησε στο πανέμορφο Κερί, αποκάλυψε στην ΕΡΤ πώς έκοψαν την πορεία της φωτιάς πριν προλάβει να κάψει το χωριό.

Ο Πέτρος Παράσχης τόνισε πως με την μέθοδο «αντιπύρ» οι δυνάμεις κατάφεραν να ξεγελάσουν τις φλόγες και να σώσουν την περιοχή.

Τι είναι το «αντιπύρ»

«Αντιπύρ» ονομάζεται η ελεγχόμενη φωτιά που τίθεται προς την πλευρά του μετώπου.

Σκοπός των πυροσβεστών είναι η ελεγχόμενη φωτιά να ενωθεί με το μέτωπο ώστε να πάρει συγκεκριμένη κατεύθυνση και να σωθούν οικισμοί και χωριά.

Μία ακόμη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι και το «Burn Out». Οι πυροσβέστες τότε δημιουργούν αντιπυρική ζώνη βάζοντας και πάλι φωτιά περιμετρικά του μετώπου, ώστε η κύρια πυρκαγιά να βρει μπροστά της «νεκρή ζώνη».

Η χρήση της φωτιάς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών προβλέπεται μόνο όταν η φωτιά δεν μπορεί να ελεγχθεί με άλλα μέσα και μετά από απόφαση του επικεφαλής αξιωματικού της Πυροσβεστικής.

Πριν από την εφαρμογή του «αντιπύρ» καταρτίζεται ειδικό «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός», ενώ ενημερώνονται η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δασική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου -εάν απαιτηθεί- να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών.