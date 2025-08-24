Φωτιά στην Αγορά Θεσπρωτίας – Ρίψεις νερού από 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας, το απόγευμα της Κυριακής (24.8.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσπρωτία η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.