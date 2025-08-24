Ελλάδα

Φωτιά στην Αγορά Θεσπρωτίας – Ρίψεις νερού από 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα
Ελικόπτερο επιχειρεί να σβήσει φωτιά
Ελικόπτερο επιχειρεί να σβήσει φωτιά / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας, το απόγευμα της Κυριακής (24.8.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσπρωτία η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

 

Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo