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Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή Στράτο – Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξεκίνησε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στην Αχαϊα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 (apoixos.gr/EUROKINISSI)
(apoixos.gr/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, το πρωί της Πέμπτης (13.08.2026).

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Αιτωλοακαρνανία επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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