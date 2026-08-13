Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή Στράτο – Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Στράτο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας, το πρωί της Πέμπτης (13.08.2026).

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Αιτωλοακαρνανία επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.