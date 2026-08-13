Ιός Δυτικού Νείλου: Στους 9 οι νεκροί, 45 κρούσματα σε μόλις μία εβδομάδα – Οι 13 περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Ακόμα 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν την μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα.

Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

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Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο ΕΟΔΥ δίνει κατάλογο με τα κρούσματα λοίμωξης που έχουν καταγραφεί σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες και σε περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές / Περιφερειακές Ενότητες.

Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα:

Αχαρνών 3

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 7

Κρωπίας 3

Λαυρεωτικής 2

Μαραθώνος 2

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 11

Παιανίας 1

Παλλήνης 5

Ραφήνας – Πικερμίου 2

Σαρωνικού 1

Σπάτων – Αρτέμιδος 13

Αγίας Παρασκευής 7

Αμαρουσίου 1

Βριλησσίων 1

Λυκόβρυσης – Πεύκης 1

Νέας Ιωνίας 1

Παπάγου – Χολαργού 1

Πεντέλης 1

Χαλανδρίου 3

Φυλής 1

Αθηναίων 3

Ηλιούπολης 1

Αλίμου 1

Γλυφάδας 3

Ελληνικού – Αργυρούπολης 1

Πειραιά 1

Παλαμά 1

Σοφάδων 1

Κιλελέρ 2

Λαρισαίων 7

Τεμπών 2

Τρικκαίων 1

Βέροιας 2

Αμπελοκήπων – Μενεμένης 1

Χαλκηδόνος 1

Πέλλας 6

Σκύδρας 2

Νέας Ζίχνης 1

Ευρώτα 1

Υπό διερεύνηση 5

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

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Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Η επιδημιολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως ο ECDC δηλώνει ότι Ελλάδα και Ιταλία είναι οι πρώτες χώρες της ΕΕ σε κρούσματα του ιού, δείχνοντας την επιτακτική ανάγκη για πρόληψη.

«Θα έχουμε περισσότερους θανάτους φέτος», προειδοποιεί και εξηγεί πως μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου 2025 είχαν καταγραφεί 6 θάνατοι, αριθμό το οποίο ήδη έχουμε υπερέβη.