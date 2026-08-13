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Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Πειραιά η σορός του 17χρονου – Ερωτήματα για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού

Κίμωλος
Κίμωλος (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
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Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σορός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του στην Κίμωλο, όπου βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του.

Ο νεαρός, με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα, είχε φτάσει στο νησί λίγες ημέρες νωρίτερα για διακοπές μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του. Το απόγευμα της Κυριακής (9.8.26) εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού στην Κίμωλο όπου διέμενε η οικογένεια.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς εκκρεμούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες στο ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας και ειδικότερα το μπάνιο όπου βρέθηκε ο 17χρονος. Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρξε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και από ποιο σημείο μπορεί να προήλθε.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο το πρόβλημα να συνδέεται με τον θερμοσίφωνα του σπιτιού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για βλάβη ή για άλλη αιτία που προκάλεσε διαρροή ρεύματος.

Ερευνάται αν στον ηλεκτρικό πίνακα υπήρχε ρελέ διαφυγής, ο μηχανισμός ασφαλείας που διακόπτει την ηλεκτροδότηση όταν ανιχνεύσει διαρροή.

Η πιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζουν οι Αρχές αφορά την πιστοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου.

Πρόκειται για παλιό σπίτι, με το μπάνιο να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και, στο πλαίσιο αυτό, είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η γνωστή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είχε υπογράψει ο δήμαρχος της Κιμώλου, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα.

Το στοιχείο αυτό βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν αν η εγκατάσταση πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν υπήρχε κάποια βλάβη που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τραγικό περιστατικό.

Συγγενής του 17χρονου, μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του νεαρού. «Με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου, τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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