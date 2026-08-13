Φωτιά στη Λευκάδα στο νησάκι Κάλαμος – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (13.08.2026) σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Λευκάδα έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς απο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.