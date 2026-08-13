Ακραίος κίνδυνος φωτιάς στην Αττική: Drone με θερμικές κάμερες «χτενίζουν» την πρωτεύουσα – Έκλεισαν Λυκαβηττός και λόφοι της Αθήνας

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα (13.08.2026) Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος και βόρειο Αιγαίο λόγω «ακραίου κινδύνου» για φωτιά. Πυροσβεστικές υπηρεσίες και ομάδες εθελοντών πυροσβεστών βρίσκονται επί ποδός για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε συμβάν, πριν οι μανιασμένοι άνεμοι θεριέψουν τις φλόγες και βγουν εκτός ελέγχου.

Στην Αττική η οποία ήδη έχει πληγεί από τις μεγάλες φωτιές στα σύνορα με τη Βοιωτία, οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα. Από τα μεσάνυχτα, οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου έκλεισαν για κάθε δραστηριότητα ενώ με απόφαση της Περιφέρειας τέθηκε προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο Πεδίον του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές NATURA.



​Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε 24ωρη επιφυλακή τη Δημοτική Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. Για την κατάληψη των μεγάλων χώρων πρασίνου (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια) επιστρατεύθηκαν drones με θερμικές κάμερες, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου και ειδικά οχήματα πυροπροστασίας στις κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα.



​Η δημοτική αρχή απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν την εργασία παραγωγής σπινθήρων ή γυμναστικής φλόγας (ηλεκτροσυγκολλήσεις, μετάλλων, χρήση φλόγιστρου) και καλεί σε άμεση επικοινωνία με τη γραμμή 1595 σε περίπτωση κινδύνου.

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Η πρόβλεψη του καιρού για σήμερα είναι δραματική. Από την μία η έντονη ξηρασία στα εδάφη, από την άλλη οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά έως 8 μποφόρ, δημιουργούν δυστυχώς τις κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς.

Οι ριπές του ανέμου θα φτάσουν έως και 110 χλμ/ώρα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων που τοπικά θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

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Σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιά:

Από την Κυριακή οι άνεμοι θα πέσουν στα 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει στα βορειοανατολικά.

Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Ακραίος κίνδυνος για φωτιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας , ΠΕ Κορινθίας )

(ΠΕ , ΠΕ ) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων )

) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας , ΠΕ Αρκαδίας , ΠΕ Λακωνίας )

, ΠΕ , ΠΕ ) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας , ΠΕ Κεφαλλονιάς , ΠΕ Ιθάκης , ΠΕ Ζακύνθου )

, ΠΕ , ΠΕ , ΠΕ ) Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Άρτας , ΠΕ Πρέβεζας )

, ΠΕ ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας , ΠΕ Φωκίδας , ΠΕ Φθιώτιδας , ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου )

, ΠΕ , ΠΕ , ΠΕ συμπεριλαμβανομένης της νήσου ) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων )

) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος )

και ) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας , ΠΕ Θάσου , ΠΕ Ξάνθης , ΠΕ Ροδόπης , ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης )

, ΠΕ , ΠΕ , ΠΕ , ΠΕ συμπεριλαμβανομένης της νήσου ) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Έκκληση Αρτοποιού: «Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο»

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βοιωτία και Εύβοια βρίσκονται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, Κατηγορία 5, ενώ πολλές ακόμη περιοχές της χώρας βρίσκονται στην Κατηγορία 4.

«Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες σε ό,τι αφορά την Πολιτική Προστασία από πλευράς μετεωρολογικών συνθηκών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, με ριπές 7, 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσει ισχυρό μελτέμι. Παράλληλα, στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται δυτικοί, ιδιαίτερα ξηροί άνεμοι, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας είναι και η πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, κάτω από 15%, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Γιάννης Αρτοποιός απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην ύπαιθρο.

«Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο», υπογράμμισε, ζητώντας από τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τροχούς και ηλεκτροσυγκολλήσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους μελισσοκόμους, καλώντας τους να μην πραγματοποιήσουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά.

Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, η καύση υπολειμμάτων στην ύπαιθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου.

Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 34 με 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στη δυτική Στερεά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Εύβοια τις πρωινές ώρες τοπικές νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Από το βράδυ νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας όπου τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Παρασκευή 14.08.2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για το Σάββατο 15.08.2026 (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 16.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.