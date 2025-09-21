Φωτιά στην Αργολίδα – Μήνυμα από το 112 «απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι»

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας, το πρωί της Κυριακής (21.9.25). Από το 112 εστάλη μήνυμα για εκκένωση της περιοχής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Αργολίδα.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», είναι το μήνυμα του 112 στους κατοίκους.

Αρχικά, από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Παράλληλα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν: συνολικά, 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. Επιπλέον, οι αεροπορικές δυνάμεις για την καταπολέμηση της φωτιάς αριθμούν 5 αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων 1 για τον συντονισμό τους.

