Ελλάδα

Φωτιά στην Αργολίδα – Μήνυμα από το 112 «απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι»

Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα
Ανανεώθηκε πριν 31 λεπτά
Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας
Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας, το πρωί της Κυριακής (21.9.25). Από το 112 εστάλη μήνυμα για εκκένωση της περιοχής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Αργολίδα. 

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», είναι το μήνυμα του 112 στους κατοίκους.

 

Αρχικά, από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Παράλληλα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν: συνολικά, 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. Επιπλέον, οι αεροπορικές δυνάμεις για την καταπολέμηση της φωτιάς αριθμούν 5 αεροπλάνα και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων 1 για τον συντονισμό τους.

 

 

Από αέρος επιχειρούν 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αφροδίτη Γεωργούση για δίκη με Πέτρο Φιλιππίδη: «Είπαν ότι δεν είμαστε αρκετά όμορφες για να μας βιάσει»
Η ηθοποιός μίλησε για όσα κατήγγειλε σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και πώς βιώσε όλα όσα έγιναν στο δικαστήριο: «Ο λόγος που κατήγγειλα είναι για να βγάλω επιτέλους από μέσα μου όλα αυτά που είχα, να λυτρωθώ και να προστατέψω άλλα κορίτσια»
Η Αφροδίτη Γεωργούση
1
Newsit logo
Newsit logo