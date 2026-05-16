Πάτρα: Τραβούσαν βίντεο τον ξυλοδαρμό 13χρονης από συμμαθήτριές της – Δύο συλλήψεις για την επίθεση

Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε σχολείο στην Πάτρα, λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Άγρια επίθεση δέχθηκε 13χρονη μαθήτρια από δύο συνομίληκες, για άγνωστο προς το παρόν λόγο.

Το περιστατικό της επίθεσης έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (16.05.26) στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου στην Πάτρα.

Μετά το τέλος των μαθημάτων, η 13χρονη δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο. Την ώρα που την χτυπούσαν, μία άλλη βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news.

Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με την Ασφάλεια Πατρών να αναλαμβάνει τις έρευνες της υπόθεσης και να συλλαμβάνει τις δύο από τις τρεις ανήλικες ενώ αναζητείται η τρίτη κοπέλα.