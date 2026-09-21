Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά στην Αργολίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα στην περιοχή Σαμαράκι

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση
Φωτιά, εναέρια
(Φωτογραφία αρχείου: Παπαδόπουλος Βασίλης / eurokinissi)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/9/2026) το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι στην Αργολίδα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αργολίδα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
160
125
89
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Σφοδρές βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας – Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι
Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 26 βαθμούς με μεγαλύτερη πτώση τις βραδινές ώρες
καιρός
«Μυστήριο» με την παράνομη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση - Το μήνυμα που «έκαψε» την γιατρό
«Άστα, η γιατρός του έδωσε μέθη» έγραψε σε μήνυμα εργαζόμενη της κλινικής, την ώρα που οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη
Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη
Λάρισα: Ατροφική μυοκαρδιοπάθεια έδειξε η ιατροδικαστική για τον 15χρονο που πέθανε – Οι καταγγελίες των γονέων και η απάντηση του ΕΚΑΒ
«Τα ασθενοφόρα που ήταν πιο κοντινά στο σημείο και από τον τομέα Τεμπών - Γόννων και από τον τομέα Αγιάς, βρίσκονταν και τα δύο εκείνη την ώρα να διακομίζουν περιστατικά»
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ 6
Newsit logo
Newsit logo