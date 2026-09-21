Φωτιά στην Αργολίδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα στην περιοχή Σαμαράκι

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/9/2026) το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι στην Αργολίδα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αργολίδα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένη περιοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκι #Αργολίδα.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα,4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026

Για τη διερεύνηση των συνθηκών, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.