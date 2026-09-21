Γιώργος Μαζωνάκης: «Μυστήριο» με την παράνομη χορήγηση μέθης πριν την πλασμαφαίρεση – Το μήνυμα που «έκαψε» την γιατρό

Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σοκάρουν και περιπλέκουν την υπόθεση, για την οποία οι αρχές συνεχίζουν πυρετωδώς τις έρευνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι κατηγορούμενοι γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, ενώ πρόσωπα «κλειδιά» στην υπόθεση θεωρούνται ο υπνοθεραπευτής, οι εργαζόμενες και οι δύο ασθενείς που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδούς Καρνεάδου.

Την ώρα που αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις καταθέσεις του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιάνου που συνεργαζόταν για πολλά χρόνια με την 56χρονη γιατρό που είχε αναλάβει την πλασμαφαίρεση του τραγουδιστή, έμφαση δίνεται στα sms που αντάλλαξαν οι δύο τους πριν και μετά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι, όπου και πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλο ερώτημα έχει δημιουργηθεί σχετικά με το αν δόθηκε μέθη στον τραγουδιστή πριν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα όσα είχε υποστηρίξει η 56χρονη, ο Γιώργος Μαζωνλακης ήταν σε υπερδιέγερση πριν υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση, ενώ αρχικά είχε πει στις αρχές ότι κατέρρευσε πριν τον συνδέσει με το μοιραίο μηχάνημα και πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό ωστόσο, διαψεύστηκε από τα ευρήματα των αρχών και το λογισμικό του μηχανήματος.

«Μυστήριο» παραμένει λοιπόν το αν η 56χρονη γιατρός που μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της, κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση μέθης σε ιδιωτικά ιατρεία και άνευ παρουσίας αναισθησιολόγου είναι παράνομη. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο η ίδια η 56χρονη να έδωσε ουσία μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, πράγμα που αν επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να παίζει ρόλο στα αίτια θανάτου του με αποτέλεσμα η κατηγορούμενη να βρεθεί αντιμέτωπη με πιο βαριές κατηγορίες σε βάρος της.

Η 56χρονη έχει οδηγηθεί στον Κορυδαλλό με την κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Με την ίδια κατηγορία κρατείται και 58χρονος γιατρός και σύζυγός της, σε διαφορετικό κελί των φυλακών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικό στοιχείο στο ενδεχόμενο της μέθης, αποτελεί ένα μήνυμα που έστειλε εργαζόμενη της κλινικής στο Κολωνάκι σε συγγενικό της πρόσωπο. «Άστα. Η (γιατρός) του έδωσε μέθη», γράφει το επίμαχο μήνυμα, το οποίο η εργαζόμενη διέγραψε λίγη ώρα αργότερα.

«Και σε μένα είπε πως άκουσε τους γιατρούς να μιλούν για μέθη» είπε μια άλλη εργαζόμενη του ιατρείου μιλώντας αποκλειστικά στο Live News.

«Τα έχει πει και στην συμπληρωματική κατάθεση της ότι άκουσε από το διάδρομο κάποιες λέξεις κλειδιά που βγαίνανε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Νομίζω μου είπε (ότι άκουσε) μέθη, απινιδωτή και αδρεναλίνη», είπε η γραμματέας στο Live News, η οποία σε ερώτηση για το αν της είπε ότι άκουσε αυτές τις φράσεις την ώρα που γινόταν ο χαμός στον διάδρομο, απάντησε: «Ναι».

Απάντηση στο ερώτημα αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών του Γιώργου Μαζωνάκη, για το αν χορηγήθηκε τελικά μέθη πριν την μοιραία πλασμαφαίρεση.